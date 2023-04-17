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Міжнародна федерація хокею заборонила до кінця війни брати участь у турнірах збірним РФ та Білорусі

17 квітня, 2023 понедiлок
13:50
Спорт

Президент Міжнародної федерації хокею заявив, що збірні Росії та Білорусі не будуть допущені до змагань під егідою IIHF допоки триває війна в Україні

Про це інформує президент організації Люк Тардіф ESPN.

"Я сподіваюся, що Росія і Білорусь повернуться якомога швидше, тому що це означатиме, що війна закінчилася. Це питання безпеки для вболівальників, наших команд. У будь-якому випадку, немає візи, не можна подорожувати. І ніхто не знає, скільки часу це триватиме", - каже Тардіф під час жіночого чемпіонату світу з хокею.

Російські хокеїсти востаннє змагалися під прапором Олімпійського комітету РФ на Іграх у Пекіні 2022 року, які завершилися незадовго до вторгнення Росії в Україну. Це призвело до того, що IIHF заборонив Росії та Білорусі брати участь у змаганнях, а також змусив Фінляндію та Латвію прийняти чоловічий чемпіонат світу, який відбудеться наступного місяця, після того, як захід спочатку мав відбутися у Санкт-Петербурзі.

"Я розумію, що іноді є політичний вплив. Як людина, у мене є власне розуміння ситуації. Але на посаді в IIHF повинен прийняти рішення згідно з нашим керівництвом і захищати наші турніри", - додав Тардіф.

Президент Міжнародної федерації хокею наголошує, що спільні ігри з Росією і Білоруссю можуть бути небезпечні після того, як IIHF минулого місяця послався на оцінки ризиків, визначивши, що дозволяти цим країнам конкурувати не є цілком безпечно.

Нагадаємо, 27 травня 2022 року збірні Росії та Білорусі відсторонили від чемпіонату світу з хокею-2023.

22 березня цього року Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань, через що збірні країн-агресорок пропустять чемпіонат світу-2024. 

А збірна Словаччини відмовилася викликати на чемпіонат світу хокеїстів, які виступають за російські клуби. 

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Війна з Росією
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