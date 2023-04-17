Про це інформує президент організації Люк Тардіф ESPN.

"Я сподіваюся, що Росія і Білорусь повернуться якомога швидше, тому що це означатиме, що війна закінчилася. Це питання безпеки для вболівальників, наших команд. У будь-якому випадку, немає візи, не можна подорожувати. І ніхто не знає, скільки часу це триватиме", - каже Тардіф під час жіночого чемпіонату світу з хокею.

Російські хокеїсти востаннє змагалися під прапором Олімпійського комітету РФ на Іграх у Пекіні 2022 року, які завершилися незадовго до вторгнення Росії в Україну. Це призвело до того, що IIHF заборонив Росії та Білорусі брати участь у змаганнях, а також змусив Фінляндію та Латвію прийняти чоловічий чемпіонат світу, який відбудеться наступного місяця, після того, як захід спочатку мав відбутися у Санкт-Петербурзі.

"Я розумію, що іноді є політичний вплив. Як людина, у мене є власне розуміння ситуації. Але на посаді в IIHF повинен прийняти рішення згідно з нашим керівництвом і захищати наші турніри", - додав Тардіф.

Президент Міжнародної федерації хокею наголошує, що спільні ігри з Росією і Білоруссю можуть бути небезпечні після того, як IIHF минулого місяця послався на оцінки ризиків, визначивши, що дозволяти цим країнам конкурувати не є цілком безпечно.

Нагадаємо, 27 травня 2022 року збірні Росії та Білорусі відсторонили від чемпіонату світу з хокею-2023.

22 березня цього року Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань, через що збірні країн-агресорок пропустять чемпіонат світу-2024.

А збірна Словаччини відмовилася викликати на чемпіонат світу хокеїстів, які виступають за російські клуби.