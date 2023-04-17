Міжнародна федерація хокею заборонила до кінця війни брати участь у турнірах збірним РФ та Білорусі
Президент Міжнародної федерації хокею заявив, що збірні Росії та Білорусі не будуть допущені до змагань під егідою IIHF допоки триває війна в Україні
Про це інформує президент організації Люк Тардіф ESPN.
"Я сподіваюся, що Росія і Білорусь повернуться якомога швидше, тому що це означатиме, що війна закінчилася. Це питання безпеки для вболівальників, наших команд. У будь-якому випадку, немає візи, не можна подорожувати. І ніхто не знає, скільки часу це триватиме", - каже Тардіф під час жіночого чемпіонату світу з хокею.
Російські хокеїсти востаннє змагалися під прапором Олімпійського комітету РФ на Іграх у Пекіні 2022 року, які завершилися незадовго до вторгнення Росії в Україну. Це призвело до того, що IIHF заборонив Росії та Білорусі брати участь у змаганнях, а також змусив Фінляндію та Латвію прийняти чоловічий чемпіонат світу, який відбудеться наступного місяця, після того, як захід спочатку мав відбутися у Санкт-Петербурзі.
"Я розумію, що іноді є політичний вплив. Як людина, у мене є власне розуміння ситуації. Але на посаді в IIHF повинен прийняти рішення згідно з нашим керівництвом і захищати наші турніри", - додав Тардіф.
Президент Міжнародної федерації хокею наголошує, що спільні ігри з Росією і Білоруссю можуть бути небезпечні після того, як IIHF минулого місяця послався на оцінки ризиків, визначивши, що дозволяти цим країнам конкурувати не є цілком безпечно.
Нагадаємо, 27 травня 2022 року збірні Росії та Білорусі відсторонили від чемпіонату світу з хокею-2023.
22 березня цього року Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань, через що збірні країн-агресорок пропустять чемпіонат світу-2024.
А збірна Словаччини відмовилася викликати на чемпіонат світу хокеїстів, які виступають за російські клуби.
- 31 березня організатори Вімблдону скасували заборону на участь у турнірі російських та білоруських тенісистів.
- Українська тенісистка Еліна Світоліна висловила обурення через дозвіл росіянам та білорусам виступити на найпрестижнішому тенісному турнірі - Вімблдоні. 12 квітня Світоліна здобула першу перемогу після відновлення кар'єри.
- 1 квітня київський "Сокіл" другий рік поспіль виграв національний чемпіонат України з хокею, перемігши "Кременчук".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.44
Купівля 37.44Продаж 38.24
-
EUR
Купівля 40.76Продаж 41.7
- Актуальне
- Важливе