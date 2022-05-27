Росію і Білорусь позбавили права виступу на ЧС з хокею
Збірні Росії та Білорусі відсторонені від чемпіонату світу з хокею-2023
Про це повідомляє "Трибуна".
IIFH (Міжнародна федерація хокею) продовжує демонструвати активну позицію стосовно війни в Україні. У лютому повідомлялося, що РФ та Білорусь не зможуть брати участі в міжнародних турнірах до вересня, але тепер країни-агресори позбавили права на участь в ЧС-2023..
Рада IIHF 28 лютого усунула всі збірні Росії від турнірів "до подальшого повідомлення", а також ухвалила рішення про перенесення молодіжного чемпіонату світу 2023 року, який мали прийняти Омськ і Новосибірськ.
- Росію позбавили права проводити чимало світових та європейських першостей, зокрема і приймати фінал Ліги Чемпіонів сезону 2021/22.
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