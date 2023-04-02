Збірна Словаччини відмовилася брати на ЧС-2023 хокеїстів, які грають у Росії
Збірна Словаччини не викликатиме на чемпіонат світу хокеїстів, які виступають за російські клуби
Про це повідомляє Inside The Games.
За словами асистента головного тренера національної команди Петера Фрюгауфа, після розмови з хокеїстами, які виступають у РФ, було вирішено не викликати їх до національної команди на ЧС-2023, який відбуватиметься з 12 до 28 травня у Фінляндії та Латвії.
"У нас були довгі дебати з гравцями з КХЛ. Вони мають достатні показники, щоб боротися за участь у фінальній заявці на чемпіонат світу. Але ми дійшли думки, що заради безперешкодної підготовки та повної концентрації нашої команди на турнірі буде краще, якщо ми відмовимося від гравців з КХЛ на чемпіонаті світу", – сказав Фрюгауф.
У Континентальній хокейній лізі виступає дев'ять словацьких хокеїстів.
- 22 березня Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань, через що збірні країн-агресорок пропустять чемпіонат світу-2024.
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