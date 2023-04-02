Про це повідомляє Inside The Games.

За словами асистента головного тренера національної команди Петера Фрюгауфа, після розмови з хокеїстами, які виступають у РФ, було вирішено не викликати їх до національної команди на ЧС-2023, який відбуватиметься з 12 до 28 травня у Фінляндії та Латвії.

"У нас були довгі дебати з гравцями з КХЛ. Вони мають достатні показники, щоб боротися за участь у фінальній заявці на чемпіонат світу. Але ми дійшли думки, що заради безперешкодної підготовки та повної концентрації нашої команди на турнірі буде краще, якщо ми відмовимося від гравців з КХЛ на чемпіонаті світу", – сказав Фрюгауф.

У Континентальній хокейній лізі виступає дев'ять словацьких хокеїстів.