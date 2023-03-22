Збірні Росії та Білорусі відсторонили від ЧС-2024 з хокею
Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань, через що збірні країн-агресорок пропустять чемпіонат світу-2024
Про це йдеться у заяві IIHF.
Рада IIHF продовжила заборону на участь у змаганнях під егідою організації для збірних Росії та Білорусії 22 березня. Таким чином обидві команди пропустять чемпіонат світу 2024 року, який відбудеться у Чехії.
"Рада IIHF визначила, що повернення збірних Росії та Білорусії на змагання федерації поки небезпечне і буде небезпечним на майбутній сезон-2023/24. Чемпіонат світу-2023/24 IIHF проведе без збірних Росії та Білорусії", - йдеться у заяві федерації.
У травні 2022 року IIHF відсторонила Росію та Білорусь від участі у ЧС-2023, який перенесли із Санкт-Петербурга до Тампере (Фінляндія) та Риги (Латвія).
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27 травня 2022 року збірні Росії та Білорусі відсторонили від чемпіонату світу з хокею-2023.
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