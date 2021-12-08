Україна, Литва та Грузія домовилися про співпрацю у сфері кібербезпеки

Про це повідомляє міністерство оборони України.



"Підписанням меморандуму підтверджуються наміри Литви, Грузії та України щодо співробітництва з кібербезпеки. Всі домовленості, яких ми сьогодні досягли, безумовно сприятимуть зміцненню нашої обороноздатності, підвищенню оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил України для гарантування миру і добробуту українців, литовців, грузинів та всієї Європи в цілому", - сказав Олексій Резніков.



У Міноборони зазначають, що мета меморандуму - створити групу з аналізу кіберзагроз та визначити передумови її функціонування, фінансування, комплектування, оснащення та розгортання інфраструктури.



Завдання цієї групи - розвивати багатонаціональні можливості аналізу кіберзагроз та розробляти практики, які б допомагали обмінюватися інформацією щодо кіберзагроз, обробляти інциденти і цифрові експертизи.



Резніков додав, що підписати меморандум може будь-яка країна-учасниця НАТО чи ЄС, або ж країни, які є частинами програм НАТО "Партнерство заради миру" чи ЄС "Східне партнерство".

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