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Україна, Литва та Грузія домовилися про співпрацю у сфері кібербезпеки

8 грудня, 2021 середа
23:04
Суспільство Арвідас Анушаускас та Олексій Резніков

У середу, 8 грудня міністр оборони України Олексій Резніков та міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас підписали меморандум щодо співробітництва з кібербезпеки. Грузинська сторона підпише меморандум згодом

Про це повідомляє міністерство оборони України.

"Підписанням меморандуму підтверджуються наміри Литви, Грузії та України щодо співробітництва з кібербезпеки. Всі домовленості, яких ми сьогодні досягли, безумовно сприятимуть зміцненню нашої обороноздатності, підвищенню оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил України для гарантування миру і добробуту українців, литовців, грузинів та всієї Європи в цілому", - сказав Олексій Резніков.

У Міноборони зазначають, що мета меморандуму - створити групу з аналізу кіберзагроз та визначити передумови її функціонування, фінансування, комплектування, оснащення та розгортання інфраструктури.

Завдання цієї групи - розвивати багатонаціональні можливості аналізу кіберзагроз та розробляти практики, які б допомагали обмінюватися інформацією щодо кіберзагроз, обробляти інциденти і цифрові експертизи.

Резніков додав, що підписати меморандум може будь-яка країна-учасниця НАТО чи ЄС, або ж країни, які є частинами програм НАТО "Партнерство заради миру" чи ЄС "Східне партнерство". 

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Новини
Грузія
Литва
Меморандум
Олексій Резніков
кібербезпека
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