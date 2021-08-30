Україна має імпортувати близько 3,5 млн тонн вугілля для проходження зими, - глава Міненерго

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Додатково необхідно імпортувати близько 3,5 млн тонн протягом опалювального сезону відповідно до графіка накопичення вугілля", - сказав міністр.

Також він зазначив, що генерувальні компанії - і ДТЕК, і "Центренерго" - почали укладати контракти на імпорт вугілля.



"Ми розраховуємо, що стабілізуємо ситуацію з вугіллям і спокійно проходитимемо ОЗП (осіннє-зимовий період - ІФ)", - уточнив міністр.

Водночас він повідомив, що в опалювальному сезоні цього року Міненерго також розраховує на "певні досягнення" - роботу АЕС мінімум 14 блоками із 15 діючих, а також у разі потреби, особливо в грудні-січні, підключення до системи 15-го атомного блока. За його прогнозами, запаси газу в підземних сховищах на початок ОЗП сягнуть 19,5 млрд куб. м.

Згідно з оприлюдненим у понеділок указом президента №452/2021, який затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року про заходи щодо нейтралізації загроз в енергетичній сфері, Кабінет Міністрів до 31 жовтня поточного року має забезпечити накопичення природного газу, резервних видів палива та вугілля для безперебійної роботи паливно-енергетичного комплексу в опалювальний період 2021/2022 року, а також пріоритетність надання піввагонів для відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом відповідно до заявок вугільних підприємств - шахт і збагачувальних фабрик.



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