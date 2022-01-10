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Україна має намір до 2025 року вивести на орбіту вісім супутників

10 січня, 2022 понедiлок
22:04
Наука

Згідно з Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою на 2021-2025 роки Україна має запустити на орбіту вісім супутників

Про це заявив голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай, передає Укрінформ.

"У програмі є три магістральні напрями - створення космічних систем спостереження Землі та потужної ракетної техніки, впровадження новітніх космічних технологій на ринку послуг та масштабний R&D. Конкретніше: вісім українських супутників на орбіті - один апарат середньої просторової розрізненості, шість апаратів - високої (1 м) та один - надвисокої (0,5 м)", - розповів він.

Володимир Тафтай зауважив, що програма передбачає створення ракетно-космічних комплексів важкого класу (Зеніт-7Н), ракети-носія середнього ("Циклон-4М") та легкого ("Циклон 1") класів, розробка комплексу надлегкого класу.

Також заплановані серійне виготовлення складових ракет-носіїв "Антарес" та "Вега", створення космічних систем моніторингу навколоземного космічного простору, апаратів для дослідження іоносфери та атмосферного аерозолю, новітніх приладів для участі у міжнародних проєктах спільно з NASA та Європейським космічним агентством.

У межах програми має бути облаштована командно-вимірювальна станція телеметричної інформації на антарктичній станції "Академік Вернадський".

За словами очільника ДКАУ, відомство має намір створити Місячний модуль, розробити засоби, системи і прилади для перспективної Місячної місії в межах міжнародного проєкту "Артеміда".

"Це не повний перелік завдань державної космічної програми, але, думаю, цього достатньо, аби окреслити нашу стратегію - ми захищатимемо державу у космосі, вироблятимемо відому на весь світ потужну ракетно-космічну техніку та інвестуватимемо в R&D", - уточнив Володимир Тафтай.
 

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