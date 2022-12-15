Україна має план щодо знищення ворога, - військовий експерт Кузан

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Головнокомандувач України готується до найгірших сценаріїв, розраховуючи на повний мобілізаційний ресурс РФ. Для путінської влади люди - це ніщо, так було й буде. Але найголовніше, що ми маємо план знищення ворога, і цей план вже реалізовується. Єдине, що нам потрібно, єдине, що зупиняє наші Сили оборони від проведення наступальних операцій - це інструмент. Нам потрібно набагато більше озброєння. Чим швидше партнери забезпечать нас необхідною кількістю й видами зброї, тим швидше ми перейдемо до масштабних операцій по деокупації нашої території", - підкреслив Кузан.

Військовий експерт також додав, що окупантам насправді не потрібен ні Донецьк, ні Крим, ні Луганськ. Їм потрібно знищити Україну, знищити українську націю, тому агресор не відмовиться від своїх планів.

"Все інше російським суспільством та елітами буде сприйнято як поразка. Мобілізаційна спроможність РФ - це 130-150 тис. людей до тих, які вже є. Тобто 200 тис. людей - це те, що може надати військова інфраструктура РФ, тренувальні бази та забезпечення. Також росіянам потрібен час, щоб зняти зі зберігання боєприпаси, вони можуть бути старими, їх потрібно ще підготувати до використання. Росіяни будуть мобілізовувати всіх, кого можливо у РФ. Нам потрібно підготуватися до затяжної війни", - зауважив Кузан.

Це відредаговані моменти, як стверджує видання, інтерв’ю з генералом Валерієм Залужним, 3 грудня 2022 року, він почав зі свого особистого бачення війни

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