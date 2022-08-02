Україна має визнати Косово - Княжицький

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат Микола Княжицький.

"Якщо говорити про Косово. Я демократичний політик, ми маємо протистояння недемократичної країни з меншиною, яка хоче жити в своїй країні. В Косово - 92% албанці. Очевидно, що в цій ситуації, ми можемо спиратися або на Гельсінські угоди, або на право націй на самовизначення. Оскільки Косово підписало по-суті угоду про асоціацію і, по-суті, є кандидатом в члени ЄС, як Україна, ми маємо їх визнати", - зазначив він.

Нардеп додав, що цю ситуацію не можна порівнювати з тим, що відбувається в Україні.

"Нашу територію окупували російські нацисти, а в Косово албанці хочуть вільно жити. Для мене це питання однозначне, тим більше, вони так чи інакше будують демократичне суспільство, а серби - це проросійське і недемократичне суспільство. Косово ввело санкції проти РФ і завжди підтримували Україну", - підсумував Княжицький.