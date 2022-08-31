Україна мала б вимагати від МАГАТЕ сприяння евакуації працівників ЗАЕС, - політолог Магда

Про це в ефірі Еспресо розповів політолог Євген Магда.

"Абсолютно очевидно, що Росія використовує ЗАЕС як елемент ядерного шантажу щодо всієї Європи, тому наївно думати, що Росія поступиться власними інтересами і відведе війська, лише побачивши пафосну фотографію місії МАГАТЕ", - сказав він.

На думку Магди, не варто на це розраховувати, бо це для Росії серйозний козир, бо світова спільнота дуже чутлива після Чорнобиля і Фукусіми до подібних загроз.

"Путін буде намагатися використовувати у власних інтересах знову і знову. Відвідини місії МАГАТЕ не принесуть полегшення персоналу станції. З огляду на те, що це окуповані території, Україна мала б вимагати від МАГАТЕ сприяння в евакуації українських працівників, хто публічно висловить своє бажання і замінити їх у разі потреби працівниками Росатому. Звичайно б, це означало б, що Україна десь відмовляється від частини контролю над ЗАЕС, але збереже життя і здоров'я людей, які опікуються таким об'єктом у несприятливих умовах", - зазначив політолог.

Він вважає, що це ситуація триватиме настільки довго, наскільки Росія може тримати під контролем цю частину Запорізької області і впливати на подальший розвиток подій.