Україна може поновити експорт електроенергії за кордон у денні години, - Герус
Скоро перед Україною може постати питання про відновлення експорту електроенергії за кордон у денні години зі збереженням імпорту у вечірні
Про це заявив голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України Андрій Герус.
За його словами, в енергосистемі України зафіксовано профіцит, тобто надлишок потужності, у зв'язку з чим довелося застосувати обмеження генерації сонячних електростанцій.
"Уже найближчим часом може постати дилема: вдень профіцит електроенергії "зливати в землю" (обмежувати СЕС, але "обмежену" електроенергію все одно оплачувати), або дозволити експорт електроенергії у денні години. Із збереженням імпорту у вечірні години, коли може бути потенційний дефіцит", - зазначив Герус.
Він наголосив, що актуальним питанням стає впровадження акумуляторів і накопичувачів (energy storage), аби накопичувати електроенергію вдень і видавати її у мережу ввечері. Однак такі технології поки що достатньо дорогі, зазначив Герус.
Водночас голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що імпорт електроенергії виключає експорт.
"Експорту електроенергії немає із самого початку масованих обстрілів. З 11 жовтня жодної кіловат-години не було експортовано до Європи під час масштабної кампанії росіян проти нашої енергосистеми. Більше того, ми почали імпортувати, і сам факт цього імпорту спростовує експорт", - наголосив він.
- Можливості імпорту електроенергії в Україну збільшено до 700 МВт у будь-який час. Це дозволяє зменшити дефіцит потужності і, відповідно, обсяги обмежень.
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