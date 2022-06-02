Україна може повністю зупинити окуповану Запорізьку АЕС в разі найменшої загрози втратити контроль над нею, - радник прем'єра
Україна розглядає сценарій повної зупинки ЗАЕС, але поки що диспетчерські команди виконуються і станція витримує режим
Про це повідомив радник глави Кабміну України Юрій Бойко, пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, Україна постійно моніторить ситуацію на окупованій російськими загарбниками Запорізькій АЕС, станція уже "в яскраво-червоній зоні".
"Але поки диспетчерські команди виконуються і станція тримає режим, ми не зупиняємо. Але сценарій, при якому станція може вийти з-під контролю і ми її повнстю зупинимо, також розглядається", - сказав він.
На повну зупинку ЗАЕС Україна може піти в разі найменшого руху в бік втрати контролю над станцією, зазначив Бойко.
Він додав, що такий сценарій розглядається в рамках підготовки до опалювального сезону, але наслідки такого рішення енергосистема України витримати може.
- Нагадаємо, керівник Енергоатому Петро Котін раніше заявляв, що фізичною присутністю на Запорізькій та Чорнобильській АЕС російські загарбники шантажують Україну та світ. Процесами вибухів на Запорізький АЕС керують російські ядерники.
- "Які ще теракти потрібні для рішучих дій МАГАТЕ?" - Енергоатом заявив про підрив окупантами боєприпасів на Запорізькій АЕС
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе