Україна може повністю зупинити окуповану Запорізьку АЕС в разі найменшої загрози втратити контроль над нею, - радник прем'єра

Про це повідомив радник глави Кабміну України Юрій Бойко, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, Україна постійно моніторить ситуацію на окупованій російськими загарбниками Запорізькій АЕС, станція уже "в яскраво-червоній зоні".

"Але поки диспетчерські команди виконуються і станція тримає режим, ми не зупиняємо. Але сценарій, при якому станція може вийти з-під контролю і ми її повнстю зупинимо, також розглядається", - сказав він.

На повну зупинку ЗАЕС Україна може піти в разі найменшого руху в бік втрати контролю над станцією, зазначив Бойко.

Він додав, що такий сценарій розглядається в рамках підготовки до опалювального сезону, але наслідки такого рішення енергосистема України витримати може.

Нагадаємо, керівник Енергоатому Петро Котін раніше заявляв, що фізичною присутністю на Запорізькій та Чорнобильській АЕС російські загарбники шантажують Україну та світ. Процесами вибухів на Запорізький АЕС керують російські ядерники.

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