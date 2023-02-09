Україна може стати першим покупцем найновішого німецького танка. Переговори тривають, - директор концерну Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall, який є одним з найбільших виробників зброї у Європі, зацікавлений постачати Україні свій новітній танк Panther та іншу техніку, якби федеральний уряд дав згоду на експорт
Про це в інтерв’ю Handelsblatt розповів виконавчий директор компанії Армін Паппергер.
"Ми ведемо розмову з Києвом про експорт танків Panther", - зазначив він.
За його словами, Україна зацікавлена у цьому і висловлювала також інтерес до нового БМП Lynx.
Rheinmetall презентував "Пантери" на виставці у Парижі влітку 2022 року, танк претендує на те, щоби називатися одним з найпотужніших у світі. Україна потенційно може стати першим його покупцем.
Танк поки існує у вигляді лише демонстраційної моделі, проте у концерні запевняють, що можуть поставити перші машини у перспективі 15-18 місяців. Збирати танки можливо у Німеччині або Угорщині, проте для експорту потрібна згода уряду ФРН, оскільки це німецька розробка.
Panther KF51 – розробка на основі Leopard 2 та найбільш зручний для країн, які вже мають на озброєнні "Леопарди". Україна, як відомо, у наступні місяці має отримати перші такі танки від союзників.
- 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати німецькі танки з власних запасів.
- До танкової коаліції долучились ще ряд країн, зокрема США, Польща, Португалія, Канада, Нідерланди та Данія. Перші танки Leopard 2 прибудуть в Україну в кінці березня.
- Також уряд Німеччини дозволив двом компаніям постачання Україні 178 танків Leopard 1.
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