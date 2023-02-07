Про це міністерство оборони Німеччини повідомило у Twitter.

"Наступні конкретні кроки для нашої підтримки України: міністр оборони Пісторіус зустрівся сьогодні в Україні, зокрема з президентом Володимиром Зеленським і колегою Олексієм Резніковим. Основні бойові танки Leopard 2A6 від Німеччини будуть доступні наприкінці березня", – йдеться в повідомленні.