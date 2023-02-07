Перші танки Leopard 2 прибудуть в Україну в кінці березня, - міноборони ФРН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва у вівторок назвав термін передання Україні німецьких бойових танків Leopard 2A6
Про це міністерство оборони Німеччини повідомило у Twitter.
"Наступні конкретні кроки для нашої підтримки України: міністр оборони Пісторіус зустрівся сьогодні в Україні, зокрема з президентом Володимиром Зеленським і колегою Олексієм Резніковим. Основні бойові танки Leopard 2A6 від Німеччини будуть доступні наприкінці березня", – йдеться в повідомленні.
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