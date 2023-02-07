Українські військові вирушили до Німеччини тренуватися на Leopard 2

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спільної з українським колегою Олексієм Резніковим пресконференції в Military Media Center.

"Сьогодні мав честь проводжати ваших військових для проведення підготовки на Leopard 2. Я захоплююся швидкістю підготовки українців, які здобувають знання. Системи озброєння ефективно працюють для України в цій загарбницькій війні Росії. Це стосується Marder, NASAMS, Patriot. Це також показує, як добре працюють українські солдати", – сказав Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини під час зустрічі з українськими військовослужбовцями – учасниками бойових дій, які починають опановувати танки Leopard, зазначив, що досвід українських захисників є важливим і для збройних сил його країни. Тож під час навчань наших військових водночас відбудеться й обмін досвідом, адже знання і навички українських військовослужбовців є дуже цінними і корисними.

"Упевнений, що ви, воїни ЗСУ, відчуєте гостинність Німеччини. Вас навчатимуть найкращі офіцери та інструктори збройних сил ФРН. На ваших обличчях бачу впевненість та рішучість. Це дуже сильне враження для мене", – звернувся Борис Пісторіус до українських воїнів.

Федеральний міністр оборони Німеччини запевнив, що ФРН продовжить підтримувати Україну в її боротьбі за незалежність та відновлення територіальної цілісності. Він наголосив, що для нього велика честь уперше бути у Києві на посаді міністра оборони ФРН, і додав, що з Резніковим обговорили "реальні потреби і їх вирішення".

"Наші стосунки уже стали стосунками довіри. 14 танків Leopard-2 для ЗСУ – це черговий внесок Німеччини в допомогу Україні. Ми говорили, як пришвидшити і збільшити виробництво боєприпасів для танків і систем ППО. Акцентували на постачанні необхідного озброєння та спільно з європейськими партнерами – танків Leopard А1. Їх до літа буде 20-25, до кінця року – близько 80, а впродовж 2024 року – понад 100 одиниць. Німеччина робить все можливе для підтримки ЗСУ, бо ми на вашому боці", – сказав міністр оборони ФРН.