Про це пише Business Insider.

Федеральний уряд дав зелене світло на експорт 187 Leopard 1 від груп Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). 88 Leopard 1 походять від Rheinmetall, 99 – від FFG. За інформацією видання, офіційні цифри мають бути у вівторок.

Проте, як стало відомо Business Insider з урядових кіл, фінансування ремонту транспортних засобів ще не забезпечено. Остаточно це має вирішитись в найближчі кілька тижнів.

Крім того, наразі очікується, що перші транспортні засоби будуть поставлені не раніше середини цього року. Скільки їх, поки невідомо, кажуть інсайдери, це також залежить від фінансування. Також неясно, чи всі 187 Leopard 1 зрештою будуть боєздатними, чи багато машин доведеться використовувати як склади запасних частин.

Всередині уряду в приватних розмовах також зазначають, що військово-стратегічне значення доставки танків полягає не стільки в самих машинах. Швидше, перехід на західні танки йде рука об руку зі зміною боєприпасів.

Танки Leopard використовують калібр стандарту НАТО 105 мм. Це означатиме набагато краще забезпечення України боєприпасами, оскільки вона не може сама виготовляти їх для своїх старих радянських танків. У довгостроковій перспективі це може, кажучи військовою мовою, підвищити життєздатність української армії.