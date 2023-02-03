У Німеччині схвалили постачання Leopard 1 Україні та ведуть переговори про закупівлю Gepard
Німецькі урядовці схвалили постачання Україні танків Leopard 1 з промислових запасів, а також ведуть переговори щодо закупівлі 15 танків Gepard у Катару для постачання Києву
Про це повідомляє Reuters.
Постачання танків Leopard в Україну може бути після їх ремонту, повідомляє видання з посиланням на джерела в німецькому уряді.
Так, Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хочуть відремонтувати десятки танків Leopard 1 і могли б поставити їх Україні, якщо Київ погодиться їх купити.
Також декілька німецьких офіційних осіб обговорили з міністерством закордонних справ Катару можливу купівлю 15 танків Gepard, які Доха закупила задля безпеки стадіонів чемпіонату світу. Берлін також намагався отримати більше боєприпасів з Катару.
"Gepard дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від партнерів тут, це допомогло б українцям", - сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 42.75Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе