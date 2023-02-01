Міністр оборони Німеччини прибув до місця зберігання танків Leopard перевірити їхній стан
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 1 лютого прибув до Аугустдорфа, де базуються танки Leopard 2, які його країна пообіцяла передати Україні
Про це пише Welt.
За даними видання, міністр хоче дізнатися більше про бойовий танк Leopard 2. Після рішення уряду Німеччини поставити Україні танки Пісторіусу мають продемонструвати ефективність системи озброєння.
Очільнику оборонного відомства Німеччини покажуть можливості використання Leopard 2 як на стаціонарних бойових машинах, так і в польових умовах.
- Німеччина 25 січня погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, а також дозволила реекспорт іншими країнами.
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