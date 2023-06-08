Про це він сказав на форумі "Великий день з NV. Діалоги про відновлення України", пише Укрінформ.

"У нас з вами дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів", - сказав він.

Резніков розповів, що вже затверджено ракетну програму, на яку виділяються бюджетні кошти. Виконавцями програми є українські виробники.