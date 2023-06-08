Україна може створити ракети з дальністю ураження понад тисячу км, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна має хороші перспективи для створення ракети з дальністю ураження понад тисячу км
Про це він сказав на форумі "Великий день з NV. Діалоги про відновлення України", пише Укрінформ.
"У нас з вами дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів", - сказав він.
Резніков розповів, що вже затверджено ракетну програму, на яку виділяються бюджетні кошти. Виконавцями програми є українські виробники.
- Українські волонтери взялися за розробку бойової ракети "Трембіта", яка уражатиме цілі на відстані 140 км та виснажуватиме ППО ворога.
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