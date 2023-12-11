Україна на конференції у США представить цифрові інструменти із запобігання корупції
Делегація України на чолі з головою НАЗК Олександром Новіковим розпочала візит до США в межах 10-ї сесії конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції
Про це повідомила пресслужба НАЗК.
Україна в межах конференції, яка проходить раз на два роки, проведе окремий захід Ukraine Integrity Ecosystem: War and Post-War Recovery, на якому Олександр Новіков представить міжнародним партнерам українські цифрові інструменти із запобігання корупції й розповість про їхню роль та можливості використання іншими країнами та самою ООН.
Стверджується, що запланований українською делегацією захід покликаний показати світу та країнам-донорам спроможність України протистояти ворогу та гарантувати доброчесне використання наданої допомоги у військовій та інших сферах.
Крім того, голова НАЗК проведе низку зустрічей із керівниками антикорупційних органів, представниками урядів та міжнародних організацій для того, аби поділитись українським досвідом боротьби з корупцією і перейняти досвід інших країн.
"Зокрема, українська сторона представить партнерам "Посібник керівника", який може бути застосований будь-якою організацією у світі для трансформації в ефективну та доброчесну", - підкреслили в НАЗК.
- У жовтні речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Україна вживає агресивних дій для боротьби з корупцією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.86 Купівля 36.86Продаж 37.48
- EUR Купівля 39.63Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе