Україна на конференції у США представить цифрові інструменти із запобігання корупції

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Україна в межах конференції, яка проходить раз на два роки, проведе окремий захід Ukraine Integrity Ecosystem: War and Post-War Recovery, на якому Олександр Новіков представить міжнародним партнерам українські цифрові інструменти із запобігання корупції й розповість про їхню роль та можливості використання іншими країнами та самою ООН.

Стверджується, що запланований українською делегацією захід покликаний показати світу та країнам-донорам спроможність України протистояти ворогу та гарантувати доброчесне використання наданої допомоги у військовій та інших сферах.



Крім того, голова НАЗК проведе низку зустрічей із керівниками антикорупційних органів, представниками урядів та міжнародних організацій для того, аби поділитись українським досвідом боротьби з корупцією і перейняти досвід інших країн.

"Зокрема, українська сторона представить партнерам "Посібник керівника", який може бути застосований будь-якою організацією у світі для трансформації в ефективну та доброчесну", - підкреслили в НАЗК.