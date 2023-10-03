Ми бачили, як Україна вживає агресивних дій для боротьби з корупцією, - речник Держдепу США

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

За його словами, Штати обговорювали з Україною необхідність викорінити корупцію ще до повномасштабного вторгнення Росії. Ця розмова відбулася і нещодавно під час візиту Держсекретаря Ентоні Блінкена, під час якого обговорювалися ці питання з президентом України Володимиром Зеленським та іншими урядовцями.

"І скажу, що ми бачили, як Україна вживає агресивних дій, і це включає агресивні дії останніми кількома тижнями, щоб подолати корупцію. І ми вітаємо їхнє продовження цих кроків", - сказав Міллер, відповідаючи на питання журналістів

Він додав, що це зображують як щось, що Україна має зробити для заручення підтримкою західних союзників і реалізування своїх європейських прагнень, стати членом ЄС.

"Ви бачите членів Конгресу, які кажуть, що вони хочуть, щоб Україна вжила антикорупційних заходів, тому важливо, щоб Україна показала їм, що вони є. Ви бачите, як члени ЄС кажуть, що вони цього хочуть, і тому важливо, щоб Україна показала, що вони роблять ці кроки", - наголосив речник Держдепу.

Міллер зазначив, що з таким сусідом, як Росія, Україна має будувати міцну економіку.

"Вони будуть сусідами з Росією завжди. Їм потрібна економіка, яка може підтримувати апарат безпеки, щоб стримувати російську агресію в майбутньому. І вони не зможуть цього зробити, якщо корупція буде широко розповсюджена в різних секторах економіки", - підкреслив він.