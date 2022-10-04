Україна на шляху до досягнення трьох ключових цілей у війні з Росією, – Пентагон

Про це заявила міністерка оборони США Селеста Валландер, передає Reuters.

Валландер відзначила успішні контрнаступальні зусилля української армії на Харківському, Донецькому, а також Херсонському напрямках.

"Схоже, що Україна зараз на шляху до досягнення всіх цих трьох цілей", – сказала Валландер під час дискусії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Попри те, що Київ не надає багато інформації про останні успіхи на півдні, російські джерела визнали, що український наступ просунувся на десятки кілометрів уздовж західного берега Дніпра, а ЗСУ відвоювали кілька сіл на цьому шляху. З огляду на це, Валландер вважає, що метою України є "відкинути російський плацдарм на лівий берег Дніпра у Херсонській області".

За її словами, це означало б "велику поразку Росії".

"Це ще більше позбавить Росію амбіцій захопити Одесу, що було однією із заявлених цілей на початку цього року, – додала Валландер. – І дасть Україні значно кращу оборонну позицію, щоб зменшити інтенсивність боїв упродовж зими".

Згадавши про те, що в п'ятницю Україна відбила Лиман, головний російський бастіон на півночі Донецької області, Валландер зауважила, що це відкрило шлях для просування вглиб Луганської області та поставило під загрозу основні шляхи постачання на території, окуповані Росією у червні та липні. За її словами, захоплення Україною Лимана "суттєво вплине на здатність Росії постачати, поповнювати постачання та переміщувати сили вздовж передньої лінії фронту".