Звільнення Лимана кардинально змінює картину на Донецькому плацдармі, - речник Нацгвардії
Речник Нацгвардії України Руслан Музичук зауважив, що відновлення контролю над Лиманом є стратегічно важливим для подальших дій ЗСУ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Звільнення Лимана несе деморалізаційний удар по ворогу та дає змогу ЗСУ контролювати шляхи підходу, здійснювати вогневий контроль над ділянками та напрямками, які ворог використовував для ведення штурмових дій на Слов’янськ", - зазначив Музичук.
За його словами, зараз проводиться зачистка території від можливих ДРГ та пошук колаборантів.
"Ворог використовував Лиман як логістичний хаб. Звільнення Лимана українськими захисниками кардинально змінює картину на цьому напрямку й дає змогу відновити життя у місті", - підкреслив Музичук.
- 1 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки біля Лиману.
- Пізніше українські військові показали, як підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман.
- У Східному угрупованні військ підтвердили, що ЗСУ увійшли до Лиману.
- Після цього міністерство оборони Росії визнало, що російські окупанти відступили з Лиману.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.41
Купівля 40.41Продаж 41.38
-
EUR
Купівля 39.01Продаж 40.22
- Актуальне
- Важливе