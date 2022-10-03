Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Звільнення Лимана несе деморалізаційний удар по ворогу та дає змогу ЗСУ контролювати шляхи підходу, здійснювати вогневий контроль над ділянками та напрямками, які ворог використовував для ведення штурмових дій на Слов’янськ", - зазначив Музичук.

За його словами, зараз проводиться зачистка території від можливих ДРГ та пошук колаборантів.

"Ворог використовував Лиман як логістичний хаб. Звільнення Лимана українськими захисниками кардинально змінює картину на цьому напрямку й дає змогу відновити життя у місті", - підкреслив Музичук.

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