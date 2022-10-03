Про це йдеться у звіті ISW від 2 жовтня.

Так, оголошення часткової мобілізації зруйнувало спроби Кремля зобразити війну як обмежену та загалом успішну, а також зробило наслідки поразки на Харківщині, а потім Донеччині, відкритими для широкої російської громадськості.

Експерти наголошують, що поразка Росії біля Лимана спричинила навіть більше плутанини та негативу в російському інформаційному просторі, ніж відхід росіян з Києва, острова Зміїний чи навіть Харкова.

"Вплив Лимана, ймовірно, більший, оскільки росіяни зараз бояться бути мобілізованими для розв'язання проблем на полі бою. Незалежна російська соціологічна організація "Левада-Центр" виявила, що більш ніж половина респондентів бояться, що війна в Україні може призвести до загальної мобілізації. Більшість респондентів не висловлювали таких побоювань у лютому 2022 року. Росіяни також, ймовірно, бачать, що Кремль проводить нинішню часткову мобілізацію – яка мала бути обмеженим призовом кваліфікованих резервістів – у незаконний та оманливий спосіб, що наражає на ризик мобілізацію більшої кількості людей для зміцнення лінії фронту, що руйнується", – зазначають в Інституті.

Нині російський інформаційний простір суттєво відхилився від наративів Кремля та міністерства оборони Росії про те, що ситуація загалом під контролем, зауважують аналітики. Критика військового командування почала потрапляти в ефірі федеральних каналів.

"Путін покладається на контроль над інформаційним простором у Росії, щоб захистити свій режим, набагато більше, ніж на вид масового апарату гноблення, який використовував Радянський Союз, що робить безлад в інформаційному просторі потенційно ще більш небезпечним для Путіна... Донедавна Путін навіть не запроваджував надзвичайної цензури, яка була характерною для радянської держави. …. Натомість російський інформаційний простір покладався на журналістів і гостей телевізійних ток-шоу для застосування примусової самоцензури, особливо після ухвалення Кремлем закону, який загрожує росіянам до 15 років ув’язнення за "дискредитацію армії". Таким чином, критика на російських федеральних телеканалах військових невдач і невдач часткової мобілізації, особливо після поразки під Лиманом, є сміливою і дуже незвичайною для пропагандистських шоу Кремля. Це вперше принесло тон і контент деяких мілблогерів, які критикують дії Росії у війні, в домівки пересічних росіян через офіційні канали Кремля", – пишуть в ISW.

Як відомо, чеченський лідер Рамзан Кадиров і бізнесмен, власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин розкритикували військове командування РФ після звільнення українськими воїнами Лимана на Донеччині, чим підірвали авторитет Путіна.

1 жовтня українські військові підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман в Донецькій області. Тоді ж міністерство оборони Росії заявило, що російські окупанти відступили з міста через загрозу оточення.

2 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що чекає початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана.

Станом на 2 жовтня ЗСУ повністю зачистили Лиман від росіян.

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