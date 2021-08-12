Україна надала Литві 38 тонн гумдопомоги для посилення охорони кордонів від нелегальних мігрантів

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Інтерфакс-Україна.



Це перший етап допомоги з трьох, яку Україна спрямовує відповідно до указу президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету Міністрів. Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литви.

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