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Україна налагодить виробництво ядерного палива, яке замінить російське на європейському ринку, - Галущенко

17 березня, 2023 п'ятниця
06:53
Економіка Україна вироблятиме ядерне паливо

У перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для європейських країн, замінивши російські поставки

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише пресслужба міністерства.

Україна вже розпочала виробництво складових частин паливних блоків ВВЕР-1000, а згодом почне виробництво палива і для блоків ВВЕР-440. Проєкт реалізується НАЕК "Енергоатом" у рамках співпраці з американською компанією Westinghouse.

"На жаль, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій. Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse. Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. І в перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн",- зазначив Галущенко. 

За словами міністра, ліцензування планують завершити у 2023 році, а вже 2024 - вийти на промислове виробництво голівок для паливних касет. Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб Енергоатому на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції. 

"Україна є світовим лідером у галузі атомної енергетики. І сьогодні наші фахівці-ядерники спільно  з американськими партнерами працюють над тим, щоб витіснити Росію зі світового ринку ядерних технологій", - підкреслив Герман Галущенко.

Своєю чергою президент Енергоатому Петро Котін додав, що відповідно до плану, на створення власної лінії з виробництва ядерного палива компанія планує вийти за три роки.

Україна
Росія
Енергія
ядерна безпека
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