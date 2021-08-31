Україна намагається перешкодити проведенню виборів в російську Думу, - Лавров
За словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, офіційний Київ прагне дискредитувати виборчий процес в Росії в очах світової спільноти
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передають російські ЗМІ.
Міністр сказав журналістам, що багато провокацій перед виборами у Думу "проходять через Україну".
Він також звинуватив Україну в прагненні дискредитувати виборчий процес в Росії в очах світової спільноти і підбурюванні інших держав, щоб ті не відправляли своїх спостерігачів на майбутні вибори.
Глава МЗС країни-ворога додав, що аналогічна схема була проведена українськими провокаторами в Білорусії.
"Мені вже стало відомо, що вони (Україна, - ред.) віялом розіслали по всіх країнах вимогу, щоб посли йшли до урядовців і наполягали на тому, щоб не направляти спостерігачів на наші вибори", - відзначив Лавров .
Лавров згадав окуповані Крим та ОРДЛО в контексті виборів. Кремлівський міністр каже, що участь українських громадян з паспортами окупанта не суперечить нормам міжнародного права і може вважатися "справою вирішеною". Лавров додав, що "незважаючи на неспроможність претензій Києва Україна продовжить нарощувати тиск на Росію з метою вивести її з рівноваги"
- Нагадаємо, Україна закликала ОБСЄ відреагувати на наміри Росії залучити жителів ОРДЛО до виборів до Держдуми
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