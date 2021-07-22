Україна закликала ОБСЄ оцінити легітимність виборів до Держдуми РФ із дозволом голосувати жителям ОРДЛО

Про це повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.

"Небажання Росії виконувати Мінські домовленості та домовленості, досягнуті у форматі "Нормандської четвірки", є дуже очевидним, наприклад, у її політиці незаконної масової видачі російських паспортів громадянам України, так званої "паспортизації". Ми вже інформували Постійну раду, що ці дії спрямовані, серед іншого, на збільшення електоральної підтримки правлячої в Росії партії на парламентських виборах у вересні 2021 року", - заявив Цимбалюк.



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Він додав, що 20 липня, центральна виборча комісія РФ прийняла рішення дозволити власникам таких паспортів проголосувати на виборах депутатів російської Держдуми.

"Ми закликаємо держави-учасниці ОБСЄ надати оцінку наслідків такого рішення для легітимності парламентських виборів у Росії загалом. Це є надзвичайно серйозним порушенням суверенітету України та Мінських домовленостей. Ми очікуємо чіткої реакції від Головування на це кричуще порушення основних принципів ОБСЄ", - наголосив очільник місії України в ОБСЄ.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія видала 630 тис. своїх паспортів на окупованій території Донецької та Луганської областей.

Заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Росія роздала в ОРДЛО близько 470 тис. паспортів.