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Україна закликала ОБСЄ оцінити легітимність виборів до Держдуми РФ із дозволом голосувати жителям ОРДЛО

22 липня, 2021 четвер
18:09
війна з Росією ОБСЄ

Україна закликає ОБСЄ відреагувати на наміри Росії залучити жителів ОРДЛО до виборів до Держдуми

Про це повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.

"Небажання Росії виконувати Мінські домовленості та домовленості, досягнуті у форматі "Нормандської четвірки", є дуже очевидним, наприклад, у її політиці незаконної масової видачі російських паспортів громадянам України, так званої "паспортизації". Ми вже інформували Постійну раду, що ці дії спрямовані, серед іншого, на збільшення електоральної підтримки правлячої в Росії партії на парламентських виборах у вересні 2021 року", - заявив Цимбалюк.

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Він додав, що  20 липня, центральна виборча комісія РФ прийняла рішення дозволити власникам таких паспортів проголосувати на виборах депутатів російської Держдуми.

"Ми закликаємо держави-учасниці ОБСЄ надати оцінку наслідків такого рішення для легітимності парламентських виборів у Росії загалом. Це є надзвичайно серйозним порушенням суверенітету України та Мінських домовленостей. Ми очікуємо чіткої реакції від Головування на це кричуще порушення основних принципів ОБСЄ", - наголосив очільник місії України в ОБСЄ.

  • Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія видала 630 тис. своїх паспортів на окупованій території Донецької та Луганської областей.
  • Заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Росія роздала в ОРДЛО близько 470 тис. паспортів.

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паспорт РФ
ОРДЛО
паспортизація Донбасу
вибори до Держдуми
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