Козак заявив, що майже 1 млн українців отримали паспорт РФ у 2016-2020 роках
Заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак розповів, що майже мільйон українців отримали паспорти РФ з 2016 року
Про це йдеться у його інтерв'ю "Політик Інтернасьональ", передає МЗС РФ.
"За нашим громадянством звертаються не тільки жителі Донбасу, але і жителі решти України. В період з 2016 по 2020 рік громадянство Російської Федерації прийняли 978 тис. громадян України", - заявив Козак
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Він додав, що в ОРДЛО роздали близько 470 тис. паспортів.
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