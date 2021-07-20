Козак заявив, що майже 1 млн українців отримали паспорт РФ у 2016-2020 роках

Про це йдеться у його інтерв'ю "Політик Інтернасьональ", передає МЗС РФ.



"За нашим громадянством звертаються не тільки жителі Донбасу, але і жителі решти України. В період з 2016 по 2020 рік громадянство Російської Федерації прийняли 978 тис. громадян України", - заявив Козак



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Він додав, що в ОРДЛО роздали близько 470 тис. паспортів.

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