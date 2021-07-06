"Аусвайси, як у Гітлера": Данілов заявив, що Росія видала 630 тис. паспортів РФ в ОРДЛО

Про це він заявив у ефірі 24 каналу.

Данілов порівняв паспорти РФ з аусвайсами, які видавали нацисти під час окупації.

"Фактично це гетто, бо вони його загородили, з одного боку кордон і з іншого боку кордон. Це такий собі концтабір для мешканців ОРДЛО і видають там ці документи. Це як Гітлер нападав, то він аусвайси видавав", - сказав він.



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За словами секретаря РНБО, Кремль через паспортизацію хоче отримати додаткові голоси на виборах до Держдуми.



"Якщо подивитися Мінські угоди, то там нема такого, що РФ має видавати аусвайси мешканцям Донецької та Луганської областей. Для чого це робить Путін? Для того, щоб додатково взяти на виборах у Держдуму ще 500 тис. голосів", - додав Данілов.