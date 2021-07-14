Представник Держдуми заявив у окупованому Луганську, що Росія роздала 600 тис. паспортів в ОРДЛО
За даними влади РФ, їхні паспорти отримали 611 тис. мешканців ОРДЛО
Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький на "Форумі громадян РФ" у окупованому Луганську, повідомляють Новини Донбасу
За його словами, понад 600 тис. мешканців ОРДЛО отримали російське громадянство.
Терористи-маріонетки заявили, що ці мешканці "нарівні з усіма громадянами РФ можуть впливати на політичне життя Росії, реалізуючи своє виборче право".
Всього на "форум" приїхали четверо депутатів Держдуми.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія видала 630 тис. своїх паспортів на окупованій території Донецької та Луганської областей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.38
-
EUR
Купівля 31.99Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе