Представник Держдуми заявив у окупованому Луганську, що Росія роздала 600 тис. паспортів в ОРДЛО

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький на "Форумі громадян РФ" у окупованому Луганську, повідомляють Новини Донбасу

За його словами, понад 600 тис. мешканців ОРДЛО отримали російське громадянство.



Терористи-маріонетки заявили, що ці мешканці "нарівні з усіма громадянами РФ можуть впливати на політичне життя Росії, реалізуючи своє виборче право".



Всього на "форум" приїхали четверо депутатів Держдуми.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія видала 630 тис. своїх паспортів на окупованій території Донецької та Луганської областей.