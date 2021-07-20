ЦВК Росії уможливив голосування на виборах в Держдуму для жителів ОРДЛО

Про це пише "Бабель" з посиланням на ТАСС.



Відповідну постанову ухвалив Центрвибочком Росії.

Згідно з постановою, на виборах до Держдуми у вересні 2021 року у деяких російських регіонах буде можливість проголосувати дистанційно: у Москві, у Мурманській, Курській, Нижегородській, Ярославській і Ростовській областях. Також онлайн-голосування буде і в окупованому Севастополі.

Ростовську область додали до цього переліку, тому що саме там найбільше людей, які отримали російський паспорт у спрощеному порядку – після указу президента Володимира Путіна про видачу російського громадянства жителям окупованого Донбасу.

"На виборах депутатів Держдуми по федеральному виборчому округу в дистанційному електронному голосуванні має право взяти участь громадянин РФ, який не має реєстрації за місцем проживання на території РФ, який отримав громадянство у спрощеному порядку відповідно до указу президента РФ від 24 квітня 2019 року № 183", - йдеться в документі.

Водночас фізичних виборчих дільниць на окупованій території Донеччини та Луганщини не буде.