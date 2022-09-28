Україна наполягатиме на визнанні Росії державою-спонсором тероризму й наголошуватиме на важливості посилення збройної підтримки, - Єрмак
Україна й надалі наполягатиме на визнанні Російської Федерації державою-спонсором тероризму, а продовження й посилення збройної підтримки з боку США є вкрай необхідним
Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив під час відеоконференції з представниками Українського конгресового комітету Америки, повідомляє пресслужба ОП.
На початку розмови він висловив подяку українцям у всьому світі, зокрема у Сполучених Штатах, за підтримку, яку наша країна відчуває протягом усіх місяців повномасштабного вторгнення Росії.
"Українська діаспора є цементувальною ланкою, яка об’єднує зусилля американського суспільства для допомоги у боротьбі з російським тотальним злом", – наголосив Єрмак.
Він також нагадав, що з російського полону нещодавно було звільнено 215 захисників України, зокрема двох громадян США, і робота над визволенням усіх полонених не припинятиметься.
Керівник президента заявив, що Україна й надалі на всіх рівнях наполягатиме на визнанні Росії державою-спонсором тероризму.
Єрмак зазначив, що зараз для України вкрай важливе продовження й посилення потужної збройної підтримки з боку США, якнайшвидше звільнення всіх наших людей та української землі від окупантів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.67
Купівля 40.67Продаж 41.68
-
EUR
Купівля 38.98Продаж 40.15
- Актуальне
- Важливе