Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив під час відеоконференції з представниками Українського конгресового комітету Америки, повідомляє пресслужба ОП.

На початку розмови він висловив подяку українцям у всьому світі, зокрема у Сполучених Штатах, за підтримку, яку наша країна відчуває протягом усіх місяців повномасштабного вторгнення Росії.

"Українська діаспора є цементувальною ланкою, яка об’єднує зусилля американського суспільства для допомоги у боротьбі з російським тотальним злом", – наголосив Єрмак.

Він також нагадав, що з російського полону нещодавно було звільнено 215 захисників України, зокрема двох громадян США, і робота над визволенням усіх полонених не припинятиметься.

Керівник президента заявив, що Україна й надалі на всіх рівнях наполягатиме на визнанні Росії державою-спонсором тероризму.

Єрмак зазначив, що зараз для України вкрай важливе продовження й посилення потужної збройної підтримки з боку США, якнайшвидше звільнення всіх наших людей та української землі від окупантів.

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