Про це повідомляє Welt am Sonntag.

За інформацією джерел видання у німецькому уряді, Київ своїм коштом придбав у концерну Dynamit Nobel Defence у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія близько 2900 переносних протитанкових гранатометів RGW 90 Matador. Зброю вже доставили в Україну.

Welt am Sonntag стверджує, що українці ще в березні закупили у цього концерну 5100 гранатометів RGW 90 Matador. Таким чином, ЗСУ вже отримали 8 тис. одиниць такого озброєння.

Факт постачання цієї зброї Україні передбачає, що ця угода була схвалена урядом ФРН. Проте міністерство економіки Німеччини відмовилося коментувати інформацію Welt am Sonntag.

21 червня стало відомо, що Німеччина передасть Україні 30 самохідних установок Gepard, 54 БМП M113, три реактивні системи залпового вогню MARS та сучасні системи ППО IRIS-T SLM.

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