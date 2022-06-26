Україна напряму закупила у німецького виробника 2900 протитанкових гранатометів, - Welt am Sonntag
Україна напряму закупила у німецького концерну Dynamit Nobel Defence близько 2900 протитанкових гранатометів RGW 90 Matador
Про це повідомляє Welt am Sonntag.
За інформацією джерел видання у німецькому уряді, Київ своїм коштом придбав у концерну Dynamit Nobel Defence у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія близько 2900 переносних протитанкових гранатометів RGW 90 Matador. Зброю вже доставили в Україну.
Welt am Sonntag стверджує, що українці ще в березні закупили у цього концерну 5100 гранатометів RGW 90 Matador. Таким чином, ЗСУ вже отримали 8 тис. одиниць такого озброєння.
Факт постачання цієї зброї Україні передбачає, що ця угода була схвалена урядом ФРН. Проте міністерство економіки Німеччини відмовилося коментувати інформацію Welt am Sonntag.
- 21 червня стало відомо, що Німеччина передасть Україні 30 самохідних установок Gepard, 54 БМП M113, три реактивні системи залпового вогню MARS та сучасні системи ППО IRIS-T SLM.
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