Україна наростила обсяги експорту м'яса порівняно з 2022 роком
За 9 місяців 2023 року, навіть попри повномасштабну війну з Росією зростання обсягів експорту українського м'яса становило понад 10% порівняно з 2022 роком
Про це повідомив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, передає пресслужба відомства.
Висоцький зазначив, що українські виробники м'яса в умовах війни зберегли базу для зростання галузі. Цьогоріч очікується збільшення виробництва свинини на 4% в порівнянні з 2022 роком. Також зростає експорт м’яса та м’ясопродуктів.
"В Україні є всі передумови для ефективного розвитку м’ясної галузі та реалізації експортного потенціалу. За 9 місяців 2023 року зростання обсягів експорту м’яса становило понад 10 % порівняно з 2022 роком", - сказав чиновник.
Згідно з короткостроковим прогнозом на 2024 рік очікується стабілізація обсягів виробництва м'яса птиці та свинини, підкреслив Висоцький.
- Раніше очільниця Європарламенту Роберта Мецола зазначала, що Україна є основним постачальником м'яса птиці до деяких країн ЄС.
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