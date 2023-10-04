Україна наростила обсяги експорту м'яса порівняно з 2022 роком

Про це повідомив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, передає пресслужба відомства.

Висоцький зазначив, що українські виробники м'яса в умовах війни зберегли базу для зростання галузі. Цьогоріч очікується збільшення виробництва свинини на 4% в порівнянні з 2022 роком. Також зростає експорт м’яса та м’ясопродуктів.

"В Україні є всі передумови для ефективного розвитку м’ясної галузі та реалізації експортного потенціалу. За 9 місяців 2023 року зростання обсягів експорту м’яса становило понад 10 % порівняно з 2022 роком", - сказав чиновник.

Згідно з короткостроковим прогнозом на 2024 рік очікується стабілізація обсягів виробництва м'яса птиці та свинини, підкреслив Висоцький.