Україна може скористатися деякими перевагами членства ще до вступу в ЄС, - Мецола

Про це повідомляє The Guardian.

Вона вважає, що Україна та інші країни-кандидати на вступ в ЄС могли б отримати деякі переваги, які дає членство в Європейському союзі ще до того, як фактично приєднаються до блоку.

Країни-кандидати можуть отримати доступ до безкоштовного роумінгу мобільних телефонів в ЄС, що є популярною політикою, яка означає, що під час відпочинку в ЄС плата за користування мобільним зв'язком буде такою ж, як і вдома.

"Якщо ми збираємося поширити роумінг на ці країни, давайте зробимо це", - сказала вона. "Оператори мобільного зв'язку готові до цього".

Для бізнесу можуть бути зняті торговельні бар'єри.

"Передвступна підготовка також означає доступ до фінансування, доступ до університетів, доступ для студентів, можливість доступу до внутрішнього ринку, незалежно від того, чи маємо ми імпортні та експортні тарифи", - сказала вона. "Ми роками говорили, що Україна не може бути підключена до європейської електромережі. Як тільки почалася війна, нам знадобилися лічені дні, щоб це зробити. Зрештою, це завжди залежало від політичної волі".

Зокрема, вона припустила, що угода може охопити сільське господарство, зазначивши, що Україна є основним постачальником м'яса птиці до деяких країн ЄС.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

26 вересня очільниця Європарламенту Роберта Мецола заявила, що держави-члени можуть розпочати офіційні переговори з Україною вже в грудні.