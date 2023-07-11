Дуже жваво обговорюється саміт НАТО, який буде у Вільнюсі 11-12 липня.

Мова йде про те, на думку чинної влади, що Україні мають надати якісь конкретні запевнення у вступі у НАТО.

Шкода, що влада так і не хоче дослухатись до наших партнерів, які нам допомагають у війні проти рашистів. Складається враження, що чинна влада не просто не чує застереження і побажання наших союзників, а демонстративно не реагує і робить все навпаки, як, наприклад, призначення керівницею АРМА Олени Думи.

Вже хто тільки нам прямо не говорив про корупцію і проблеми з безпекою у владі через наявність агентури ФСБ, але чинна українська влада залишається "глухою" і "німою".

Але натомість виставляє НАТО якісь ультиматуми й намагається шантажувати приїздом чи не приїздом Володимира Зеленського на саміт у Вільнюс.

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Така позиція, м'яко кажучи, не є конструктивною і нічого доброго для іміджу і репутації Україні не додає.

Можна зрозуміти чинну владу в Україні, що їй наплювати на свою репутацію та імідж, адже важко уявити країну, в якій би міністр оборони, публічно сказавши неправду про ті "золоті" яйця за 17 гривень, фактично покриваючи корупцію у міністерстві, ще й під час війни, залишився при посаді.

Це якесь задзеркалля, яке нам нав'язують, використовуючи для цього ЗМІ та так званих експертів, які фактично стали вже пропагандистами цієї корумпованої та некомпетентної влади.

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Вони, всі ті журналісти та експерти за 30 срібняків навʼязують навіть не подвійні стандарти, а на чорне кажуть біле і навпаки.

Шкода, що серед них є люди, яких я вважав за нормальних і порядних, але кожен робить свій вибір.

Вони "служать" чинній владі, де процвітає корупція, некомпетентність, а Україну чекає сумне майбутнє після Перемоги у війні, якщо влада не зміниться.

Але сподіваюсь, що український народ все бачить і розуміє, хто є хто, і що та як.

Все буде Україна!

Джерело

Про автора. Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій

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