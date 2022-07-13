Україна не буде експортувати зерно без гарантій безпеки, - Кулеба

Про це Кулеба заявив в інтерв’ю АР.

За його словами, будь-яка домовленість про експорт зерна повинна гарантувати, що Росія "дотримуватиметься коридорів (експорту зерна, - ред), не буде проникати в гавань, атакувати порти й не обстрілюватиме порти з повітря ракетами".

Раніше Кулеба заявив, що Україна готова експортувати зернові на міжнародний ринок і переговори про розблокування постачань перебувають на фінальній стадії.

Міністр додав, що бачить лише одну потенційну причину, чому Росія може змінити свою позицію щодо блокади зерна.

У середу в Стамбулі відбулися чотиристоронні переговори щодо вивезення українського зерна за участі делегацій України, Туреччини, ООН і Росії.

МЗС наголосило, що країна виступає за те, аби питання розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН.

13 липня в Стамбулі розпочалася чотиристороння зустріч щодо функціонування морських коридорів для експорту нашого зерна. На переговорах мають бути присутні делегації з України, Туреччини, Росії та ООН.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори з РФ про розблокування експорту українського зерна перебувають на фінальній стадії. Він підкреслив, що Росія може допустити експорт зерна, якщо вирішить показати країнам Африки та Азії, що хоче врятувати їх від нестачі продовольства.

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