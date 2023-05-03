Про це повідомляє Politico із посиланням на європейських чиновників.

Нова політика конфіденційності насамперед пов'язана з витоком секретних документів Пентагону, спровокованим гвардійцем ВПС штату Массачусетс Джеком Тейшейрою. Київ утримується від обміну інформацією про контрнаступ, в тому числі про терміни.

Україна, ймовірно, ділиться деякими базовими даними зі США та іншими країнами ЄС, які підтримували її зброєю протягом минулого року. Але українські чиновники, імовірно, працюють над тим, щоб запобігти поширенню деталей, пов'язаних із плануванням поля бою.

Український депутат на умовах анонімності сказав, що чиновники в Києві також приховують подробиці контрнаступу від інших політиків у столиці.

"У країні лише кілька людей знають цей план", - сказав депутат.

Представник Міноборони США заявив, що ніяких змін не відбулося, Вашингтон і Київ досі обмінюються інформацією на тому ж рівні. Не було жодних ознак того, що Україна щось приховує від США.

Джон Кірбі, представник Ради нацбезпеки на питання журналістів, чи побоюються у Білому домі, що українці приховуватимуть інформацію, сказав, що мовчання перед контрнаступом не буде сюрпризом.

"Вони не зобов'язані повідомляти нам заздалегідь", - сказав він.