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Україна не допустить потрапляння західної зброї до рук терористів, - Залужний

14 липня, 2022 четвер
14:31
війна з Росією Валерій Залужний

Україна чітко розуміє відповідальність за кожну одиницю зброї, яку надають міжнародні партнери, та не допустить потрапляння її до рук терористів

Про це написав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в телеграм.

"Сьогодні вночі відбулася чергова розмова з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Традиційно поінформував колегу про поточну оперативну обстановку", – зазначив Залужний.

Сторони обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги.

"Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Генерал Міллі відзначив ефективність роботи наших ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування М142 HIMARS, додав Залужний.

  • Нагадаємо, у НАТО впевнені, що Україна гарантує збереженість зброї, яку постачають союзники.
  • Росія поширює фейки, нібито надану Україні зброю "задешево можна купити на Даркнеті"

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ЗСУ
Військові новини
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