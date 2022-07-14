Україна не допустить потрапляння західної зброї до рук терористів, - Залужний
Україна чітко розуміє відповідальність за кожну одиницю зброї, яку надають міжнародні партнери, та не допустить потрапляння її до рук терористів
Про це написав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в телеграм.
"Сьогодні вночі відбулася чергова розмова з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Традиційно поінформував колегу про поточну оперативну обстановку", – зазначив Залужний.
Сторони обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги.
"Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Генерал Міллі відзначив ефективність роботи наших ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування М142 HIMARS, додав Залужний.
- Нагадаємо, у НАТО впевнені, що Україна гарантує збереженість зброї, яку постачають союзники.
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