Про це написав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в телеграм.

"Сьогодні вночі відбулася чергова розмова з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Традиційно поінформував колегу про поточну оперативну обстановку", – зазначив Залужний.

Сторони обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги.

"Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Генерал Міллі відзначив ефективність роботи наших ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування М142 HIMARS, додав Залужний.

Нагадаємо, у НАТО впевнені, що Україна гарантує збереженість зброї, яку постачають союзники.

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