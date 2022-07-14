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Головна війна з Росією Надану Україні зброю "задешево можна купити на Даркнеті": новий фейк від російських пропагандистів

Надану Україні зброю "задешево можна купити на Даркнеті": новий фейк від російських пропагандистів

14 липня, 2022 четвер
08:42
війна з Росією Нові фейки російської пропаганди

Фейки російської пропаганди за 14 липня: росіяни заперечують блокаду українського експорту

Про основні маніпуляції та фейки, які поширює російська пропаганда 14 липня, повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО в телеграм.

Маніпуляція: тимчасовий повірений у справах РФ у Канаді В.Проскуряков заявив: "Рішення Канади щодо відправлення до Німеччини турбіни, необхідної для роботи "Північного потоку", є явним прецедентом порушення санкцій запроваджених колективним Заходом".  
  
Дезінформація: представники російського посольства у США заперечують блокаду російською стороною морських шляхів для українського експорту. Мовляв, у цьому винні санкції Америки, а не замінування Росією Чорного моря.

Зокрема, вони заявили:  "односторонні санкції Вашингтона та підрив ним ланцюжків постачання призводять до значних проблем для імпортерів сільськогосподарської продукції, а звинувачення у перешкоджанні росії вивезенню агропродукції з України морським шляхом не витримують критики".  
  
Дезінформація: російські пропагандисти оголосили, що практично все озброєння, що надають Україні міжнародні партнери, можна знайти задешево на Даркнеті.

"Майже всі найменування західної зброї, що було передано Україні, можна знайти за дуже низькими цінами на майданчиках Даркнета", – дезінформують російські ЗМІ.

Таким чином російські пропагандисти намагаються дискредитувати Україну і знизити рівень підтримки країн-партнерів, прокоментував Центр.

  • Нагадаємо, 13 липня Росія поширювала фейк, нібито небілений офісний папір російського виробництва має корисні для здоров’я властивост.

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Росія
РНБО
санкції проти Росії
фейк
Військові новини
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пропаганада
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