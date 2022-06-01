Про це повідомляє Інститут дослідження війни - ISW.

Американські аналітики зазначають, що зосередженість Москви на захопленні Сєвєродонецька та Донбасу загалом, продовжує створювати вразливі місця для Росії на життєво важливому для України Херсонському напрямку, де триває контрнаступ ЗСУ.

Експерти підкреслюють, що Херсон має критичне значення, оскільки це єдиний район України, де російські війська утримують позиції на західному березі річки Дніпро.

"Якщо Росія зможе втримати міцні позиції в Херсоні, коли бойові дії припиняться, вона буде в дуже сильному становищі для початку нового вторгнення. З іншого боку, якщо Україна поверне Херсон, вона матиме набагато сильнішу позицію для захисту від можливого майбутнього нападу Росії. Цей стратегічний розрахунок має спонукати РФ до виділення достатніх сил для утримання Херсона. Але президент Росії Володимир Путін натомість вирішив зосередити всі сили та ресурси для захоплення районів східної України, що дасть йому значною мірою символічну вигоду", - зазначили у ISW.

У інституті додали, що продовження успішного контрнаступу на Херсонщині вказує на те, що українське командування користується помилками Путіна.

"Київ міг би виділити більше резервів та ресурсів для оборони Сєвєродонецька, його неспроможність це зробити викликала критику. Українські війська зараз, вочевидь, відходять із Сєвєродонецька, а не б’ються до кінця, що дозволило росіянам відносно швидко просунутися в місто після початку повномасштабного штурму", - припустили в ISW.

Експерти констатували, що рішення не витрачати більше ресурсів на порятунок Сєвєродонецька та вийти з нього є болючим, але стратегічно обґрунтованим.

"Грамотне визначення пріоритетів у контрнаступальних і оборонних операціях витіснило росіян майже за межі артилерійської досяжності Харкова і зупинило просування з Ізюма — обидва напрямки є важливішими, ніж оборона Сєвєродонецька. Керівництву України довелося зробити неймовірно важкий вибір і загалом воно вчинило правильно, зважаючи на стратегічні пріоритети, а також темпи та масштаби свого контрнаступу. Тому Україна має хороший шанс пізніше відвоювати захоплені зараз Росією території", - підсумували у ISW.

1 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що окремі підрозділи окупантів досягли успіху і закріплюються у центрі Сєвєродонецька.

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