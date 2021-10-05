Україна не планує обговорювати з Росією відновлення прямих закупівель газу, - Шмигаль
Україна не планує перемовини з Росією щодо відновлення прямих закупівель природного газу
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю LB.ua.
"Такі перемовини не плануються", - сказав Шмигаль.
Прем'єр нагадав, що в українських підземних сховищах знаходиться понад 18,5 млрд куб.м газу.
"З імовірністю 100% газ, що знаходиться в Україні, тут і буде використаний. Частина газу закуповувалася за ціною 3-4 грн. Частина зараз закачується вже дорого – по 18 грн. Частина – це власний видобуток. Цей мікс дає змогу втримати до весни ціну, яка встановлена в контракті. Це також було прораховано "Нафтогазом", - пояснив він.
Шмигаль зазначив, що українська влада почувається "доволі впевнено" щодо проходження опалювального сезону з газом. Так, нагадав він, станом на кінець позаминулого тижня України була на 90% готова до опалювального сезону.
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