Є заяви, а є реалії...

"Увесь східний фланг НАТО хоче, щоб Сполучені Штати, Німеччина, Франція чи Британія розміщували своїх солдатів у східних країнах Європи, поблизу кордонів Росії. Після перемоги України союзники хотітимуть, щоб наші бойові бригади розміщувалися на землі наших сусідів. Бо Україна – це країна сили, усі це бачать" (З програмної промови Президента України Володимира Зеленського).

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Як на мене, після перемоги України нам треба буде не намагатися розміщувати наших воїнів у сусідів (взагалі не факт, що вони цього захочуть), а якраз навпаки – створювати за допомогою партнерів надійну парасольку і бар'єр безпеки, принаймні, на наших східних і північних кордонах…

Україна не повинна стати країною-донором мілітарної сили. Ми й так вимушено виснажуємо наш народ в цій війні.

Відповідальність за захист Європи має бути розділена з іншими, а фланги НАТО і ЄС мають бути захищені в колективній безпековій та оборонній моделі.

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Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США

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