Якщо проаналізувати дискурс, який останнім часом складається на Заході, то там зрештою приходить розуміння того, що єдиний варіант довготривалої стабільності на європейському континенті — це вступ України до НАТО. Про це згадували нещодавно навіть Фукуяма і Кіссінджер, хоча й у досить своєрідній концепції "часткового вступу" без окупованих Росією територій. Подібні міркування є малореальними, бо їх, за всієї теоретичної привабливості для когось, не вийде реалізувати на практиці.

Але важливо, що думка працює у правильному напрямку. Хоча і не тими темпами, якими потрібно.

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Знову ж таки, зараз ведеться мова про гарантії безпеки для України. Тут знову ж таки — найдієвіша гарантія залишається вступом до НАТО. І причина тут проста. Росія повинна розуміти, що вона здійснюватиме у майбутньому напад не на Україну, яка менша, а на Захід, який більший. Це критично важливо у рамках російського світосприйняття, яке продовжує існувати за логікою первісних племен: хто більший — той і правий.

За підсумками усіх процесів у 90-ті роки минулого сторіччя нас залишили незахищеними та беззбройними та водночас — за межами логіки колективної безпеки. Фактично, захід вивісив над Україною величезний плакат для Росії - "атакувати тут".

Щодо гарантій безпеки, про які зараз говорять. Це може бути щось перехідне та тимчасове, допоки питання з НАТО не буде вирішено. Логіка "насичувати Україну зброєю, аби ціна для Росії ставала все вищою" має одну ваду. Росія цілком може цю ціну платити. Грошей у них дуже багато. Витрачати їх на щось, окрім війни, вони не планують. Ну, яка може бути "висока ціна" для держави, яка готова витратити мільярди доларів на ракетні обстріли українських трансформаторів?

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Навіть у випадку найвдалішого для України завершення війни, Росія через деякий час може забажати взяти реванш. Просто спробувати. За логікою: "А що ми втрачаємо? Ну, окрім грошей, яких і так багато, або людських життів, на які нам плювати?".

Водночас членство України у НАТО — це інша справа. Це розуміння для росіян, що за агресію проти України можна одержати у морду. І лише таке розуміння — дієвий аргумент у спілкуванні з московитським племенем.

Захід може десятиліттями шукати раціональне у московитах, а все зводиться до простого: розраховує московит дати у морду іншому, чи боїться одержати сам.

Ну, і ще. Важливо, щоб принципове рішення про НАТО для України було ухвалено зараз. Не абстрактне про "відкриті двері", які лише підвищують агресію московитів, а конкретне. Ціль війни з боку агресора — захопити Україну. Україна у НАТО унеможливлює цю мету. Відповідно, треба думати про відповзання. Це настільки очевидно, що і говорити тут немає про що. Якби євроатлантична спільнота не була вражена вірусом страху, то вони б самі прийшли до відповідного розуміння. Тому адекватні рішення доводиться вигризати. Добре, що розуміння реалій шириться, але про терміни поки що говорити важко. Хоча ціна гальмування лишається максимально високою.

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Про автора. Петро Олещук, політолог

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