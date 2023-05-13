Але є одна проблема, яка виходить за межі чинних механізмів та юрисдикції. Засудженими мають бути не лише керівники Росії та російських злочинних угрупувань, але і все те, що породило війну.

Все це вигадав не особисто Путін. І все це існувало задовго до Путіна.

ВР визначила "рашизм" державною ідеологією Росії, що, звісно, викликало неабияке виття на болотах. У тому числі — і серед "російських лібералів". Останні кажуть, що, мовляв, жодної офіційної ідеології у Росії немає, і все, що робить російське керівництво — це суто виконання забаганок особисто Путіна.

ВР визначила "рашизм" державною ідеологією Росії, що, звісно, викликало неабияке виття на болотах. У тому числі — і серед "російських лібералів". Останні кажуть, що, мовляв, жодної офіційної ідеології у Росії немає, і все, що робить російське керівництво — це суто виконання забаганок особисто Путіна

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Але особисто я логіку визнання та засудження "рашизму" приймаю та підтримую.

Дійсно, за підсумками війни мають бути засуджені не лише люди, але і злочинні організації (від "росгвардії" до безпосередньо самої російської армії), а також ідеологія, яка виправдовувала та освячувала агресію проти України.

І ця ідеологія виникла не вчора, і не позавчора. Ідеологія російської виключності та вищості. Ідеологія імперського розширення. Ідеологія смерті та вбивства як чогось "священного". Ідеологія поглинання інших народів і т.д. Все це має бути визначено та засуджено, і про це треба вести мову уже зараз.

Ідеологія російської виключності та вищості. Ідеологія імперського розширення. Ідеологія смерті та вбивства як чогось "священного". Ідеологія поглинання інших народів і т.д. Все це має бути визначено та засуджено, і про це треба вести мову уже зараз

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Що Путін зміг утвердити свою одноосібну владу виключно на основі глибинних імперіалістичних установок суспільства. Він просто випустив всю цю ненависть, злобу та агресію на поверхню, дозволив носіями цієї тотальної ненависті бути собою. Дозволив та підтримав схвалення людожерських режимів російського минулого, і все це факт. Зрештою, Путін не вигадав деяких "російських філософів", яких він регулярно цитує, бо ці "філософи" жили за сторіччя до нього.

Все це окрема тема, яка має рухатися паралельно із засудженням конкретних злочинців, але ігнорувати того, що все породила не одна людина, а панівна у Росії людиноненависницька ідеологія, просто не можна. І "Захід" теж повинен це визнати.

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Про автора. Петро Олещук, політолог

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