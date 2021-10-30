Україна не закуповуватиме електроенергію у Росії та Білорусі
Українська сторона не вестиме закупівель мегават для власної енергетичної систему у виробників з Російської Федерації та Республіки Білорусь, які мали здійснюватися з понеділка, 1 листопада 2021 року
Про це сьогодні, 30 жовтня 2021 року, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє Еспресо.TV.
"Імпорту електроенергії із РФ з 1 листопада не буде. Компанія "Інтер РАО" 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був відмінений", - повідомив нардеп у себе в телеграмі.
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Також з 1 листопада не буде імпорту електроенергії із Білорусі.
"Відповідні аукціони на продаж електроенергії не були проведені", - додав Герус.
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