Україна не закуповуватиме електроенергію у Росії та Білорусі

Про це сьогодні, 30 жовтня 2021 року, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє Еспресо.TV.



"Імпорту електроенергії із РФ з 1 листопада не буде. Компанія "Інтер РАО" 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був відмінений", - повідомив нардеп у себе в телеграмі.



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Також з 1 листопада не буде імпорту електроенергії із Білорусі.



"Відповідні аукціони на продаж електроенергії не були проведені", - додав Герус.





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