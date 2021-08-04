Україна номінувала на внесення до списку світової спадщини ЮНЕСКО 17 об'єктів

Про це у середу, 4 серпня, на всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України" повідомила заступник міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко.



Вона зазначила, що умови внесення об'єктів до списку ЮНЕСКО надзвичайно суворі, й не всі компоненти, пропоновані свого часу Україною, мають шанси на це.



За словами Фоменко, нині Україна представлена в ЮНЕСКО сімома об'єктами матеріальної спадщини. Водночас до переліку нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО від України внесено три елементи, зокрема Петриківський розпис, Косівську кераміку і пісні Дніпропетровщини.



"І два елементи, які ще очікують свого внесення. Це культура приготування українського борщу і кримсько-татарський орнамент орьнек", - додала Фоменко.

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