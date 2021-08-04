Україна номінувала на внесення до списку світової спадщини ЮНЕСКО 17 об'єктів
Від України були номіновані 17 об'єктів на внесення до списку світової спадщини ЮНЕСКО
Про це у середу, 4 серпня, на всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України" повідомила заступник міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко.
Вона зазначила, що умови внесення об'єктів до списку ЮНЕСКО надзвичайно суворі, й не всі компоненти, пропоновані свого часу Україною, мають шанси на це.
За словами Фоменко, нині Україна представлена в ЮНЕСКО сімома об'єктами матеріальної спадщини. Водночас до переліку нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО від України внесено три елементи, зокрема Петриківський розпис, Косівську кераміку і пісні Дніпропетровщини.
"І два елементи, які ще очікують свого внесення. Це культура приготування українського борщу і кримсько-татарський орнамент орьнек", - додала Фоменко.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.83
Купівля 26.83Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе