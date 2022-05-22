Україна очікує засіяти пшеницею в 2022 році 75% минулорічних посівних площ
Українські аграрії засіяли пшеницею 98% прогнозованих під неї в 2022 році площ
Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев у телеграм.
"Засіяно вже 98% площ, прогнозованих під яру пшеницю. 12 областей вже завершили посівні роботи по цій культурі, ще у 10 (окрім на 90% охопленої війною Луганщини) – роботи тривають", – написав він.
Україна очікує вийти на 75% минулорічних показників за засіяними пшеницею площами, додав Гетманцев.
Окрім цього, аграрії посіяли та посадили: кукурудзи 4 170,2 тис. га; соняшника 3 940,3 тис.; картоплі 1 074,6 тис. га.; сої 982,7 тис. га; ярого ячменю 927,5 тис. га, вказав Гетманцев.
При цьому аграрії мають можливість отримати кредити для проведення посівної – таких позак за програмою портфельних гарантій, коли держава на 80% гаратує повернення коштів банку, видано вже на 18,6 млрд грн. А загалом аграрії взяли кредитів для проведення посівної на 28 млрд грн, зазначив нардеп.
- Нагадаємо, українські військові охороняють посівну на сході України.
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