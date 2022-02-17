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Україна оголосила про створення альянсу з Британією та Польщею

17 лютого, 2022 четвер
17:03
війна з Росією Дмитро Кулеба та Ліз Трасс

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив про створення українсько-польсько-британського формату співпраці

Про це він заявив на спільній пресконференції з очільницею МЗС Великої Британії Ліз Трасс, передає Еспресо.TV. 

"Сьогодні ми маємо честь і приємність повідомити про започаткування Україною, Великою Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці. Ми оголошуємо саме про започаткування цього тристороннього українсько-польсько-британського формату. У спільній заяві йдеться про те, що Велика Британія та Польша стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що Польща та Велика Британія допомагатимуть обороняти України.

"Ми зосередимо свої зусилля на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією. Окрему увагу три наші країни будуть приділяти  підтримці "Кримської платформи". Я щиро вдячний своїм колегам, це наш спільний продукт, над яким ми будемо надалі ретельно працювати, для того, щоб цей формат був максимально прагматичним, довгостроковим і результативним. Впевнений, що наша тристороння взаємодія стане дієвою запорукою, безпеки, миру і розвитку в Європі", - підсумував Кулеба.

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Україна
Польща
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Дмитро Кулеба
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